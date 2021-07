Für die Online-Schulung "Ehrenamt im digitalen Zeitalter" am Mittwoch, 21. Juli, von 18 bis 20 Uhr mit dem Referenten Malte Burdekat sind noch Restplätze verfügbar. Im Mittelpunkt stehen Öffentlichkeitsarbeit und Datenschutz in der ehrenamtlichen Arbeit. Zur virtuellen Veranstaltung über das Konferenzsystem "Zoom" kann man sich kurzfristig per Mail bei tanja. altrichter@landkreis-coburg. de oder melina.hartung@landkreis-coburg.de anmelden. red