Fast genau zum 125-jährigen Bestehen des Zentralfriedhofs der Stadt (Eröffnung 27. September 1895) wurde eine stillgelegte Brunnenplastik des Oberpfälzer Künstlers Hans Mayer (genannt "Mayan") restauriert und in Betrieb genommen. Das Kunstwerk entstand 1973 als Auftrag der Oberpostdirektion und schmückte bis zum Bau der Arcaden den früheren Platz vor der Hauptpost (Ecke Henkestraße/Nürnberger Straße).

Eigenregie

Engagierte Mitarbeiter des Friedhofs übernahmen die Restaurierung und Platzgestaltung des Brunnens in Eigenregie. Nunmehr ziert die Plastik - mit einem durch Solarstrom betriebenen Wasserlauf - das Urnengrabfeld im Zentralfriedhof. Zur Einweihung folgte Hans Meyer aus Steinberg am See der Einladung des Standesamtes und freute sich über die neue Wertschätzung seines Werks. red