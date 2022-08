Es gibt Menschen, die aus einer Krise unbeschadet hervorgehen, und es gibt Menschen, denen das nicht gelingt. Was bei dem einen fast mühelos erscheint, ist für den anderen eine große Herausforderung. Warum ist das so?

Die Projektleiterin der Bad Kissinger Gesundheitstage Elisabeth Dichtl schreibt dazu in einer Pressemitteilung: "Den Unterschied macht unsere innere Widerstandskraft - die sogenannte Resilienz!" Und weiter: "Damit bezeichnet man die Fähigkeit, schwierige Lebensphase ohne anhaltende psychische Beeinträchtigung zu überstehen. Jeder von uns gerät irgendwann in seinem Leben an seine Belastungsgrenzen. Sei es durch Zeitdruck auf der Arbeit, Trennung, Streit in der Familie oder, ganz aktuell, in der Corona-Pandemie. Es kommt jedoch darauf an, wie man diesen, zum Teil extremen, Situationen begegnet und wie man Druck und Stress bewältigt. Gelingt dies nicht oder nur unzureichend, kann der Körper auf die Überforderung mit Symptomen reagieren, wie z.B. Nervosität, Gereiztheit, Anspannung bis hin zu starken Ängsten und Depressionen.

Was macht resilient?

Resiliente Menschen verfügen über bestimmte Eigenschaften, sogenannte Resilienzfaktoren, die ihre seelische Widerstandskraft stärken. Sie reagieren flexibel auf Veränderungen, können Ressourcen aktivieren und damit Krisen besser meistern. In schweren Lebenskrisen optimistisch zu bleiben, fällt nicht immer leicht. Positive und stärkende Gefühle machen Menschen jedoch zuversichtlich und widerstandsfähig. Optimismus motiviert und kann damit Stress-Botenstoffe reduzieren, was wiederum das Immunsystem stärkt.

Schwierige Situationen

Manche Situationen lassen sich nicht ändern. Resiliente Menschen können sich schneller anpassen und reagieren gelassener. Sie akzeptieren Veränderungen als Teil ihres Lebens. Wer es schafft, die Dinge so zu nehmen wie sie sind, ist nicht länger blockiert und kann seine Energie auf die Dinge richten, die machbar sind. Eigene Handlungsspielräume schneller zu erkennen hilft, nach vorne zu blicken.

Auf sich vertrauen

Ein weiterer Schutzfaktor ist die positive Selbstwahrnehmung - der Glaube an die eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen. Wer sich nicht als Opfer der Umstände sieht, sondern überzeugt ist, den Verlauf seines Lebens beeinflussen und steuern zu können, kann Krisen und Probleme besser bewältigen.

Zwischenmenschliche Beziehungen geben in Krisen Kraft und Halt. Ein stabiles soziales Netzwerkt wirkt wie ein Stresspuffer

Wie lässt sich Stress abbauen?

Alles, was positive Gefühle und Energie verleiht, hilft, mit psychischen Belastungen besser zurechtzukommen. Genug Schlaf, frische vitaminreiche Ernährung und regelmäßige Bewegung fördern die Immunabwehr. Körperliche Aktivität, vorzugsweise an der frischen Luft, und sei es nur ein kurzer Spaziergang, wirkt sich positiv auf die Psyche aus, fördert aktiv die Regeneration und vermindert zudem das Risiko zahlreicher Erkrankungen. Zu emotionalem Wohlbefinden tragen auch Haustiere bei. Vor allem Alleinstehende profitieren vom Zusammenleben mit einem Tier. Das Erleben beständiger Verantwortung und des ,Gebrauchtwerdens' kann helfen, Stress zu reduzieren und psychischen Erkrankungen vorbeugen."

Auf den Bad Kissinger Gesundheitstagen gibt es weitere Tipps und Anregungen, wie schwierige Lebensphasen und Krisen bewältigt und die seelische Widerstandskraft gestärkt werden können. Sie finden am 1. und 2. Oktober statt, der Besuch ist kostenlos. Das Angebot reicht von Workshops, etwa mit der bekannten Resilienz-Trainerin Angela Daalmann, über das Expertengespräch bis hin zu diversen Fachvorträgen. red