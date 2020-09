Rundum zufriedene Gesichter gab es bei der Generalversammlung der Energiegenossenschaft Energiewende Erlangen und Erlangen-Höchstadt (Ewerg), zu der trotz Corona 34 Mitglieder zur Versammlung ins Pacellihaus gekommen waren: 4,25 Prozent kann die Genossenschaft für 2019 ausschütten, die derzeit Photovoltaik-Anlagen betreibt und sich an regionalen Windkraftanlagen beteiligt. Im vergangenen Jahr hat die Ewerg 340 000 Euro in neue Photovoltaikanlagen investiert und hat damit seit Bestehen insgesamt 2,4 Millionen Euro für die regionale Energiewende eingesetzt, heißt es in einem Pressebericht. Die daraus resultierende CO2 -Einsparung entspreche dem Ausstoß von rund 570 Tonnen Heizöl.

In einer neuen Initiative suchen die Genossen Gewerbedächer, auf denen sie neue Anlagen errichten können. Die Ewerg will sie finanzieren und über ein Pachtmodell den Unternehmen helfen, ihre Energiekosten zu senken. Für Samstag, 26. September, lädt die Genossenschaft zu einem Brainstorming für neue Projektideen ein: von 16 bis 19 Uhr im Lesecafé in der Erlanger Altstadtpassage. Bei den Neuwahlen wurden einstimmig wiedergewählt: Dieter Emmerich, Roman Gnoth, Reinhard Horlamus und Peter Weierich als Vorstände sowie Stefan Jessenberger (Vorsitz), Johannes Karl, Wolfgang Scholz und Jürgen Wagner. red