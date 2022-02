Zu einem Unfall mit einem Sachschaden von rund 26 000 Euro ist es am Samstagmittag in der Maxstraße gekommen. Eine 53-jährige Pkw-Fahrerin habe beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand abgestellten höherwertigen neuen BMW mit ihrem Auto gestreift, heißt es im Pressebericht der Bad Kissinger Polizei. Dies habe, so die Ordnungshüter weiter, zu der hohen Schadenssumme geführt. Verletzt wurde niemand. pol