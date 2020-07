Reise durch die bewegte Welt

Die Kinderfreizeiten des TV 48 Coburg sind seit einigen Jahren fester Bestandteil im Sommerprogramm. In die Sommerferien startet das Betreuerteam dieses Jahr mit der "Reise durch eine bewegte Welt". Von 27. bis 31. Juli werden neue Sportarten und Bewegungen vermischt mit altbekanntem Sport und Spiel. Einmal Tennis ausprobieren, aus Federball Badminton machen, Basketballtraining erleben oder auch nur ein Fußballmatch oder Leichtathletik. Bunt gemischt sind die Sportangebote, und auch viele Spiele stehen auf dem Programm. Die Freizeiten des Vereins finden an der Melchior-Franck-Schule statt und sind offen für alle Kinder von sechs bis zwölf Jahren. Auch in den beiden letzten Ferienwochen gibt es viel Spaß bei den Angeboten des TV 48 Coburg. Weitere Informationen unter 48sozial auf der Homepage www.tv1848coburg.de.red