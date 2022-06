In diesen Tagen wurden die Stützmauern am Ostring von jahrelangen Verunreinigungen befreit. Die Stadt Bad Kissingen ging hierbei umweltbewusst vor. Von der Kläranlage wurde sauberes Brauchwasser genutzt. Die Reinigung erfolgte mit reinem und kaltem Wasser, ohne Zusatz von Reinigungsmitteln. Die abgelösten Verschmutzungen wurden von der Kehrmaschine aufgenommen und abtransportiert. Das Ergebnis spreche für sich, heißt es in der Pressemitteilung: "Kleine Maßnahmen, große Wirkung", so das Motto von Oberbürgermeister Dirk Vogel, der selbst Hand anlegte. Als nächstes stehen die Bankstelen aus Granit in der Ludwigstraße auf dem Plan. Einige Mauerelemente am Ostring gehören privaten Besitzern, die man ermutigt, dem Beispiel zu folgen. red