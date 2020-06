Reifenstecher schlägt zu

Ein unbekannter Täter hat Am Knöcklein irgendwann zwischen dem 13., 12 Uhr, und 15. Juni, 8 Uhr, den linken Vorderreifen eines geparkten schwarzen VW Golf zerstochen; hierbei entstand ein Schaden in Höhe von 300 Euro. Wer hat die Tat beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise geben? Mitteilungen erbittet die Polizei Bamberg-Stadt unter der Telefonnummer 0951/9129-210.

Wer hat die Motorhaube zerkratzt? Zwischen dem 12., 11.30 Uhr, und 14. Juni, 16 Uhr, wurde die Motorhaube einer Mercedes A-Klasse, die am Weidendamm geparkt war, verkratzt. Auch in diesem Fall bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Unfallverursacher sucht das Weite Am Montag wurde in der Feldkirchenstraße/ Fahrtrichtung Zollnerstraße von einem geparkten schwarzen Suzuki der linke Außenspiegel durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um die Regulierung des Schadens in Höhe von 150 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0951/9129-210 bei der Polizei zu melden. pol