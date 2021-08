In der Nacht zum Dienstag sind im Zuständigkeitsbereicht der Polizei Hammelburg zwei Wildunfälle passiert. Kurz nach 1 Uhr rannte ein Reh auf der Staatsstraße 2290 zwischen Wittershausen und Aura einem Fahrer ins Auto. Es wurde so schwer verletzt, dass es von seinen Leiden erlöst werden musste, meldet die Polizei, die den Schaden am Auto auf rund 500 Euro schätzt. Kurz vor 6 Uhr kam es auf der Kreisstraße 36 zwischen Morlesau und Diebach zu einem Wildunfall. Auch hier rannte ein Reh plötzlich auf die Straße. Trotz einer Vollbremsung konnte der Autofahrer einen Zusammenstoß nicht verhindern. Das Reh wurde durch den Aufprall getötet.Die Reparaturkosten werden um die 2000 Euro liegen, so die Polizei.

In beiden Fällen seien die Jagdpächter informiert worden. pol