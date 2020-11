Zu drei Wildunfällen mit Rehen kam es in den Morgen- und Abendstunden des Montags, schreibt die Polizei Bad Brückenau in ihrem Pressebericht. Bereits um 6.45 Uhr lief ein Reh auf der Kreisstraße zwischen Schönderling und der Aspenmühle vors Auto und kollidierte frontal mit dem Pkw. Das Reh überlebte den Zusammenstoß nicht. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 1000 Euro. Zehn Minuten später ereignete sich der nächste Wildunfall. Um 6.55 Uhr sprang ein Reh einer 23-jährigen Autofahrerin auf der Staatsstraße 2790 zwischen Untergeiersnest und der Aspenmühle vor das Fahrzeug. Auch hier verendete das Tier. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2500 Euro. Am Abend, gegen 19 Uhr, lief erneut ein Reh einem Pkw-Fahrer auf der B 27 zwischen Motten und Döllbach vor das Fahrzeug. Nach dem Zusammenstoß flüchtete das Tier. Der Jagdpächter wurde verständigt. Der Sachschaden beträgt circa 1500 Euro. pol