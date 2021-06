Auf der Staatsstraße St 2445 von Münnerstadt in Richtung Autobahn A71 erfasste am Montagabend, kurz vor 23 Uhr, ein BMW-Fahrer ein Reh, das unvermittelt über die Straße rannte. Bei dem Zusammenprall wurde das Tier getötet. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von circa 4000 Euro, so die Polizei. pol