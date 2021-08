Wo ist das Reh geblieben? Auf der Kreisstraße KG 11 zwischen Großwenkheim und Maria Bildhausen stieß am Montag gegen 5.20 Uhr ein Autofahrer mit seinem Pkw mit einem Reh zusammen. Nach der Kollision rannte das Tier nach rechts zurück in den Wald, teilte die Bad Kissinger Polizei mit. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 1000 Euro. Der Jagdpächter wurde von den Beamten über den Wildunfall zwecks Nachsuche informiert. pol