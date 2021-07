Thundorf vor 16 Stunden

Wildunfall

Reh erlag Verletzungen

Einem Autofahrer kreuzte am Donnerstagmorgen, gegen 5.10 Uhr, ein Reh die Fahrbahn, während er von Maßbach in Richtung Rothausen fuhr. Das Tier erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. An dem Fahr...