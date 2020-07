Regnitz-Brücke halbseitig gesperrt

Das Staatliche Bauamt Bamberg beginnt ab kommendem Mittwoch mit der Instandsetzung der Regnitzbrücke bei Sassanfahrt. Vom 8. Juli bis voraussichtlich 30. Oktober 2020 ist eine halbseitige Sperrung der Regnitzbrücke im Zuge der St 2260 notwendig. Der Verkehr wird einspurig an der Brückenbaustelle vorbeigeführt. Die Verkehrsreglung erfolgt über Ampelanlagen. Für Fußgänger wird während der Baumaßnahme eine Bedarfsampel eingerichtet, berichtet das Staatliche Bauamt.

Verkehr wird umgeleitet

Zur Abwicklung der Maßnahme ist zusätzlich eine Vollsperrung der Sassanfahrter Hauptstraße (BA 25) im Teilbereich Einmündung St 2260, Abzweigung der Ortsstraßen "Voranger" und "An der Brücke" notwendig. Anliegerverkehr ist bis zur Baustelle zugelassen. Die Umleitung erfolgt über Sassanfahrter Hauptstraße - BA 3 - Kreisverkehr Köttmannsdorf - St 2260 und umgekehrt. Die jahrzehntelange Beanspruchung durch Verkehr, Frost und Tausalz führte den Behördeangaben zufolge zu massiven Schäden an der Überbauunterseite, den Kappen und den Übergangskonstruktionen des Bauwerkes aus dem Jahre 1960. Die Brücke erhält im Zuge der Instandsetzungsarbeiten neue Übergangskonstruktionen an den Bauwerksenden, beidseitig neue Kappen einschließlich Abdichtungen sowie Geländer.

Der einseitig geführte Geh- und Radweg auf dem Bauwerk wird wiederhergestellt. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich auf rund 850 000 Euro.

Die Verkehrsteilnehmer werden um Nachsicht für die unvermeidbaren Behinderungen und um erhöhte Vorsicht im Baustellenbereich gebeten. Ortskundige Verkehrsteilnehmer bittet das Staatliche Bauamt Bamberg zusätzlich darum, den Baustellenbereich großräumig zu umfahren. red