Ferienreisen und Corona: eine schwierige Kombination. Langfristige Planungen sind kaum machbar. Doch eins ist sicher: Das Ziel vieler deutscher Spontan-Urlauber ist Deutschland. Auch die Region erhofft sich in diesem Jahr viele Gäste.

Bei der Jahrespressekonferenz des Tourismusverbandes Franken e. V. wurde gestern zudem deutlich, dass nicht nur das eigene Land, sondern auch die eigene Region zum Urlaubsort wird. Branchenvertreter wiesen darauf hin, dass Reisen aufgrund der Unsicherheit kurzfristiger geplant und gebucht würden. Man erwarte, dass sowohl die Online-Suche als auch die Buchung über das Internet weiterhin an Bedeutung zunehmen. Markus Franz, Geschäftsführer von Frankenwald Tourismus ergänzte, dass sich viele Urlauber und Ausflügler "wohl verstärkt Orte und Regionen suchen werden, die nicht höchstfrequentiert sind, sondern Erholung und Ruhe fernab vom Massentourismus bieten". Das sei eine große Chancen für den Frankenwald und seine Betriebe.

Vermieter erhalten Online-Hilfe

Um gerade die kleineren Vermieter für die genannten Anforderungen und Trends fit zu machen, bietet das Frankenwald Tourismus Service Center schon seit mehreren Jahren allen Vermietern im Frankenwald eine kostenlose Kooperationsmöglichkeit für die Online-Buchung an. Über den Partner OBS GmbH können Vermieter ohne Beteiligungskosten - diese übernimmt das Frankenwald Tourismus Service Center - sich einem großen Online-Vertriebsnetzwerk anschließen und mit einer einzigen Datenpflege auf mehreren großen Buchungsportalen vertreten sein. Nur im Buchungsfall wird, wie sonst auch üblich, eine Provision fällig. Darüber hinaus profitiert der Betrieb von den Schulungs- und Beratungsangeboten der OBS GmbH, die neben der Ersteinrichtung laufend für Optimierungen im Vertrieb sorgen und bei Fragen stets zur Seite stehen.

Fit für den Wandel werden

Für kleinere Betriebe gebe es aktuell auch die Möglichkeit, auf Initiative des Tourismusverbandes Franken e. V. und des Bayerischen Wirtschaftsministeriums individuelle Betriebs-Coachings wahrzunehmen: "Es ist enorm wichtig, dass sich die Gastgeber nach der Corona-Krise stärker denn je präsentieren, um konkurrenzfähig zu bleiben. Das Coaching ist die perfekte Vorbereitung für diesen Wiederstart", heißt es in einem Schreiben des Tourismusverbands. Die Gastgeber erhielten neben Tipps eine individuelle Analyse ihrer eigenen Digital-Präsenz und ausführliche Informationen und Checklisten. Das Coaching richtet sich an private und gewerbliche Beherbergungsbetriebe mit maximal 25 Gästebetten. Der Selbstbeteiligungsbeitrag beträgt rund 90 Euro, Davon übernimmt das Frankenwald Tourismus Service Center die Hälfte. Betriebe können sich an akademie@obsg.de wenden oder sich mit dem Service Center in Verbindung setzen. red