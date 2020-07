Regenmesser wird gebaut

Nach viermonatiger Kindergruppenpause ist das Julitreffen der Bund-Naturschutz-Kindergruppe "Große Mausohren" das erste nach langer Zeit. Im gruppeneigenen Gemüsegarten an der Mangstraße/Ecke Limmerstraße ist so einiges hoch hinauf gewachsen und kann nach verpasster Ernte als selbst gewonnenes Saatgut dienen. Das Julitreffen steht unter dem Thema: "Wasserknappheit oder Überfluss". Nach mehreren Dürrejahren gibt es heuer immer nach ein paar Tagen wieder einen Regenschauer oder sogar einen Regentag.

Am morgigen Mittwoch, 22. Juli, trifft sich um 16.30 Uhr die Bund Naturschutz Kindergruppe im Garten, um regennasse Erde für die Pflanzen zu lockern, Unkräuter herauszuziehen, zu ernten, was reif ist und schließlich einen Regenmesser zu bauen - einen für den gemeinsamen und einen jeweils für den eigenen Garten oder Vorgarten. Zeigt er dann auf seiner Skala einen Zentimeter an bedeutet dies eine Regenmenge auf einen Quadratmeter umgerechnet von zehn Litern, also einen ausgeschütteten Eimer Wasser, oder einer Gießkanne, die man sich sparen kann.

Eine vorbereitete Tabelle für die Regenmengenmessung und ein Wasserlabortest, was Regenwasser von Fluss-, oder Trinkwasser unterscheidet, rundet das Programm ab. Bitte ein Stiftmäppchen mit Schere, ein altes Buch als Unterlage, einen Hammer, sowie ein Getränk mitbringen. Information bei Susanne Meier unter Telefon 09261/9652569. red