Regenbogen-Aktion des Stadtteilmanagements und der Tafel

Der Regenbogen steht für Zusammenhalt, Frieden und Trost. Diese Attribute sind in Zeiten der Corona-Pandemie besonders wichtig, auch für die Menschen in den sozialen Stadtgebieten von Bamberg. Deshalb haben sich für die bundesweite Regenbogen-Mitmachaktion das Stadtteilmanagement und die Bamberger Tafel zusammengetan.

Tafel-Vorsitzender Wilhelm Dorsch stellte laut Mitteilung dafür mit "Liebe im Karton" beschriftete Überraschungsboxen mit vielen hochwertigen Sachen zur Verfügung: Babybekleidung, Kosmetik, Deko-Artikel oder Spielsachen. Janna Wolf, seit Januar im Auftrag von iSo (Innovative Sozialarbeit) neue Stadtteilmanagerin, startete dann den Aufruf zum Regenbogen malen. Über 60 farbenfrohe Regenbögen sind so zwischenzeitlich entstanden - sie alle hängen in der BasKIDhall und im Stadtteiltreff Löwenzahn und machen die Quartiere Gereuth-Hochgericht und Starkenfeldstraße bunter.

Kinder und Jugendliche jeglicher Altersstufe und auch Mamas sowie Papas haben zu Buntstift oder Pinsel gegriffen und ihren Regenbogen gemalt. Um eine Überraschungsbox zu erhalten, hatten sie Name, Alter - die Boxen sind in verschiedene Alterskategorien sortiert - sowie Telefonnummer oder Mail-Adresse auf die Rückseite des Bildes geschrieben und in die Briefkästen der BasKIDhall oder des Stadtteilzentrums Löwenzahn eingeworfen. Janna Wolf benachrichtigte dann die großen und kleinen Künstler, wie und wo sie ihre Box kontaktlos abholen können. Neben den Kunstwerken gingen auch viele Nachrichten im Nachgang bei ihr ein, dass die Teilnehmer sich über die Idee, gemeinsam etwas zu gestalten, gefreut haben.

Wilhelm Dorsch kommentiert die gelungene Aktion so: "Ich freue mich über diese schöne, wunderbare Aktion und die gelungene Zusammenarbeit mit iSo e.V. Kindern ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern, liegt uns stets am Herzen." Janna Wolf ergänzt: "Mit der Aktion wollen wir den Anwohnerinnen und Anwohnern und ganz besonders den Kindern in den Stadtteilen Freude und Zuversicht in kritischen Zeiten schenken. Die Familien waren und sind noch immer dazu aufgerufen, an einem großen bunten Regenbogen-Sammelbild mitzuwirken, indem sie ihren individuellen Regenbogen erstellen. Die Bilder hängen in den Fenstern der Treffs, damit sie allen anwohnenden Menschen Freude und Zuversicht beim Vorbeigehen schenken."

Aktion als Auftakt für mehr

Wolf blickt nun auf fünf Monate als Stadtteilmanagerin zurück. Dass ihr neuer Job gleich derartige Herausforderungen, die mit der Pandemie einhergehen, mit sich bringen würde, hatte sie nicht gedacht. Aber die Regenbogen-Aktion hat ihr gezeigt, dass auch solche Hürden überwunden werden können. "Die Aktion war ein toller Auftakt, den viele Menschen im Viertel wahrgenommen und wertgeschätzt haben." Sie sieht das als Türöffner zu weiteren Mitmachaktionen während der Kontaktbeschränkungen, wie eine Kuchenbackaktion oder ein Bastelauftrag. red