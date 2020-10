Der Bau- und Umweltausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung den Weg für mehrere Baumaßnahmen frei gemacht. Die Stadträte behandelten vier Anträge für neue Wohnhäuser. Bei einem weiteren Gesuch handelte es sich um einen Wohnhausanbau. Alle Anträge gingen anstandslos durch.

Gebaut wird in den Stadtteilen, und dort hauptsächlich in den neu ausgewiesenen Wohngebieten. Ein Einfamilienhaus soll in der Straße am Wambachs-hügel in Großwenkheim entstehen. Für das Erschließungsgebiet an der Malbe in Althausen lag ebenfalls ein Wohnhausneubau vor, ebenso für das Reichenbacher Baugebiet Lohe II. In Wermerichshausen soll ein neues Haus in der Straße "Alte Weth" errichtet werden.

Ohne Einwände wurde der Abbruch eines Nebengebäudes und die danach geplante Erweiterung eines Wohnhauses in der Brünner St. Sebastian-Straße befürwortet.

Die Stadträte stimmten der Erweiterung eines Kellers und dem Einbau einer neuen Heizungsanlage in einem Gebäude im Oberland in Reichenbach zu.

Keine Diskussionen gab es über eine Werbeanlage für die neue Vinothek am Anger. Vorgesehen ist ein Schriftzug am Schaufenster.

Der sei, so 2. Bürgermeister Andreas Trägner, zwar eigentlich laut Gestaltungssatzung nicht erlaubt. Nachdem aber auch die Sanierungsbeauftragten in ihrer fachlichen Stellungnahme feststellten, dass es sich um eine sehr dezente Beklebung handle, die kaum in das Erscheinungsbild des Einzeldenkmals wirke, stimmte der Bauausschuss dem Antrag zu. "Wir dürfen froh sein, dass wir jetzt am Anger eine Vinothek haben", so Andreas Trägner, der an diesem Abend die Sitzung leitete.

Stolperfalle wird beseitigt

Unter dem Punkt Anfragen wies Stadtrat Norbert Schreiner daraufhin, dass der Friedhofseingang nahe dem Schützenhaus Stolperstellen aufweise und somit für Rollatornutzer schwer zugänglich sei. Er bat, dass die Unebenheiten zügig beseitigt werden.