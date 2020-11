Dank der eingegangenen Geldspenden und der zugesagten Bezuschussung durch das Erzbistum Bamberg und der Stadt Schlüsselfeld konnte die dringend notwendige Außenrestaurierung der Heuchelheimer Dorfkirche St. Josef im Herbst durchgeführt werden. Salpeterbefall, Risse im Mauerwerk, Putzabplatzungen und Farbauswaschungen an der Außenfassade machten eine Sanierung nötig. Auch die Sonnenuhr auf der Südseite der Kirche erstrahlt nun im neuen Glanz. Weiterhin hatte sich ein Steinpfeiler am Eingang gesenkt, so dass das schmiedeeiserne Tor nicht mehr geschlossen werden konnte. Im Zuge der Außenarbeiten wurde der Pfeiler freigelegt, ausgerichtet und neu befestigt.

Bei der Kirchenverwaltung Heuchelheim ist man dankbar für die finanzielle Unterstützung, denn ohne die eingegangenen Gelder hätte die Kirchenstiftung die Komplettsanierung nicht stemmen können.

Am morgigen Sonntag, 22. November, findet in Heuchelheim nun das Kirchweih-Wochenende statt. Die momentane Situation erlaubt es nicht, einen Kirchweihgottesdienst in der Kirche zu feiern. Deswegen hat sich die Kirchenverwaltung entschlossen, den Kirchweihgottesdienst in der benachbarten Aschbacher Pfarrkirche St. Marien zu feiern. red