Rechtzeitig bei der Stadt anmelden

Langsam nimmt der touristische Sommerbetrieb in der Stadt wieder Fahrt auf. Aus diesem Anlass weist die Stadt Bad Kissingen darauf hin, dass musikalische Veranstaltungen (im Gesetz Vergnügungen genannt) in Gaststättenbetrieben gemäß Art. 19 des Landesstraf- und Verordnungsgesetzes (LStVG) spätestens eine Woche vorher beim Ordnungsamt der Stadt Bad Kissingen angezeigt werden müssen. Das Formular ist im Ordnungsamt erhältlich oder kann aus dem Internet unter folgender Adresse heruntergeladen werden: https://www.badkissingen.de/stadt/online-buergerservice. Gastronomen und Veranstalter schicken das ausgefüllte Formular an die Stadt Bad Kissingen, entweder in Papierform oder per E-Mail an ordnungsamt@stadt.badkissingen.de. Eine rechtzeitige Anzeige ist kostenlos. Geht die Anzeige weniger als eine Woche vor der Veranstaltung ein, ist eine Verwaltungsgebühr fällig. Außerdem weist die Stadt darauf hin, dass das Veranstalten einer Vergnügung ohne vorherige Anzeige nach Art. 19 LStVG eine Ordnungswidrigkeit darstellt, die mit einer Geldbuße belegt werden kann. sek