Zum Bericht " Bürgermeister scheitert schon wieder mit Antrag für Kindergartenplaner" vom 3. Dezember:

Kinder und Familien können einem manchmal leid tun - zumindest in Egloffstein. Dort hat eine Mehrheit des Gemeinderates die umsetzungsfähigen Pläne zur Erweiterung der Kita gekippt.

Ein langjähriger Prozess beginnt damit von vorne, und die Gemeinde behält ihr Alleinstellungsmerkmal im Landkreis Forchheim: als Kommune, die ihrer Rechtspflicht zur Frühförderung und Betreuung von Kindern ab dem ersten Lebensjahr nicht nachkommt. Junge Familien müssen in Nachbarorte und auf Tagesmütter ausweichen, um Beruf und qualifizierte Betreuung koordinieren zu können.

Dass auch Kindertagesstätte und Hort in Egloffstein aus allen Nähten platzen, macht die Angelegenheit zusätzlich brisant. Die Überbelegung mit Außengruppen in der örtlichen Grundschule ist noch bis Sommer 2022 durch eine Sondergenehmigung des Landkreises gedeckt. Voraussetzung ist jedoch, dass die Gemeinde eine Erweiterung der bestehenden Kita auf den Weg bringt.

Beschlussfähiger Entwurf

Doch der beschlussfähige Entwurf, für den auch die nötigen Förderbewilligungen vorliegen, wurde mit einem Mehrheitsbeschluss des Gemeinderates am 1. Dezember verworfen. Das Tragische daran: Auch der Gemeinderat war in den Planungsprozess eingebunden. In einem gemeinsamen Planungsteam, bestehend aus Architekt, Bürgermeister, Gemeinderäten, Kita-Leitung und Elternvertreterinnen, wurde in den vergangenen Jahren ein detaillierter Entwurf für die Kita-Erweiterung erarbeitet. Eigentlich könnte das Bauvorhaben nun umgesetzt werden. Doch ein Großteil des Gemeinderats fordert mit Vehemenz Alternativplanungen ein.

Richtig ist, dass diese schon vorher eingefordert wurden. Warum diesem sinnvollen Anliegen nicht nachgegangen wurde, bleibt genauso unbeantwortet wie die Frage, warum sich der Gemeinderat nicht früher öffentlichkeitswirksam oder durch einen Ratsentscheid für eine Alternativplanung eingesetzt hat.

Unverständlich

Unverständlich bleibt, wie man auf der Grundlage einer Alternativplanung, der eine erste Kostenschätzung zugrunde liegt, eine so folgenschwere Entscheidung treffen kann. Selbst diese Kostenschätzung zeigt, dass die Ausgaben für die Kita-Erweiterung ziemlich identisch bleiben, da etwa die notwendige Sanierung des Bestandsgebäudes nicht einberechnet ist.

Alles egal, beschließt eine Mehrheit des Gemeinderats - auch jene Gemeinderäte, die im Kita-Planungsteam mitgearbeitet haben.

Ausbaden müssen das die Kinder und Familien der Gemeinde. Ein Baubeginn 2021 erscheint mehr als unrealistisch. In Egloffstein können einem Kinder und Familien noch länger leid tun.

Patrick Grasser

Affalterthal