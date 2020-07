Rechtsanwaltskammer erstmals mit Frau an Spitze

Der Vorstand der Rechtsanwaltskammer Bamberg hat seine bisherige Vizepräsidentin, Rechtsanwältin Ilona Treibert aus Bayreuth, zur neuen Kammerpräsidentin gewählt. Damit steht erstmals eine Frau an der Spitze dieses anwaltlichen Berufsverbandes, in dem alle in Unter- und Oberfranken ansässigen Rechtsanwälte organisiert sind. Ilona Treibert tritt die Nachfolge von Rechtsanwalt Lothar Schwarz, Schweinfurt, an, der nach 14 Jahren engagierter Tätigkeit für das Amt des Präsidenten nicht mehr kandidiert hat.

Ilona Treibert wurde 1958 im nordrhein-westfälischen Gummersbach geboren. Bereits zum Studium verschlug es sie ins Frankenland, wo sie 1977 ihre juristische Ausbildung in Bayreuth begann. Nach erfolgreichem ersten und zweiten Staatsexamen nahm sie ihre Karriere als Rechtsanwältin auf. Seit ihrer Zulassung zur Rechtsanwaltschaft im Jahre 1987 ist Ilona Treibert im Bereich des Familienrechts tätig. 1997 erlangte sie - als eine der ersten Frauen im Kammerbezirk - den Fachanwaltstitel. Außerdem ist sie seit 2012 Mediatorin.

Seit 2006 gehört Ilona Treibert dem Vorstand der Rechtsanwaltskammer Bamberg an. 2014 wurde sie erstmals in das Präsidium der Kammer gewählt: zunächst als Schriftführerin, 2016 als erste Vizepräsidentin. Seit über 20 Jahren setzt sie sich ehrenamtlich als Vorsitzende des Bayreuther Anwaltvereins und als Vorstandsmitglied und Schatzmeisterin des Bayerischen Anwaltverbandes für die Belange der Anwaltschaft ein. Sie ist erst die dritte Frau in Deutschland und die erste Frau in Bayern, die aktuell das Amt der Präsidentin einer regionalen Rechtsanwaltskammer bekleidet.

Präsidium neu gewählt

Als Präsidentin der Rechtsanwaltskammer Bamberg steht Ilona Treibert dem vierköpfigen Kammerpräsidium vor; mit dem Vizepräsidenten Heinz Kracht, Würzburg, sowie den aus der Bamberger Anwaltschaft neu ins Präsidium gewählten Rechtsanwälten Elisabeth Geheeb als Schriftführerin und Georg Winkler als Schatzmeister. Der bisherige Schatzmeister Rechtsanwalt Udo Kießwetter, Bamberg, ist aus eigenem Wunsch aus dem Präsidium ausgeschieden.

Neben der Präsidiumswahl gab es auch die Wahl des Vorstands. Neu gewählt wurde der Bamberger Rechtsanwalt Jörg Händler, Fachanwalt für Strafrecht und Medizinrecht. red