Geschlechtsbezogene Ungleichheiten wie unbezahlte Sorgearbeit um die Familie, Lohnunterschiede und Gewaltbetroffenheit sind zentrale Themen der Corona-Krise, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts. Der Großteil der Beschäftigten in sogenannten systemrelevanten Berufen sind Frauen. Der Verdienst in Sozial-, Gesundheits- und Dienstleistungsberufen ist meist gering. Laut Claudia Wolter, Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Erlangen-Höchstadt, treffe der Wegfall von Betreuungs- und Unterstützungsstrukturen Frauen besonders, da sie überwiegend die privaten Fürsorgearbeiten übernehmen.

Anmeldung bis Freitag

Die Gleichstellungsstellen aus Stadt und Landkreis wollen nun mit einer Online-Sprechstunde Raum für Fragen und offenen Austausch bieten. Sie findet alle vier Wochen statt. In jeder Sitzung wird ein spezielles Thema behandelt, zu dem ein Experte im Chat anwesend ist. Die Sprechstunde wird mithilfe des Online-Tools webex stattfinden. Die erste Sprechstunde findet am Dienstag, 29. September, statt und befasst sich mit "Arbeitsrecht unter Coronabedingungen". Es geht zum Beispiel um Freistellungsregelungen oder Vertragliches. Eingeladen ist die Rechtsanwältin Natalie Klimsa. Sie unterstützt Arbeitnehmer dabei, ihre Rechte durchzusetzen. Interessierte können sich bis Freitag, 25. September, mit Angabe von Name und Wohnort per E-Mail an gleichstellungsstelle@stadt.erlangen.de anmelden und erhalten einen Teilnahmelink. Auch Fragen vorab sind willkommen. red