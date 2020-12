Um die Digitalisierung an Schulen zu unterstützen, hat die Firma "Vector Informatik" in Stuttgart als Hersteller von Software beschlossen, über 1000 ausrangierte Notebooks an Schulen zu spenden. Für 39 von diesen Rechnern erhielt die Jacob-Curio-Realschule Hofheim den Zuschlag. Realschuldirektor Stefan Wittmann holte die Geräte am Hauptsitz der Firma ab, wie die Realschule mitteilte.

Die Laptops sind den Angaben zufolge praktisch in einem tadellosen Zustand, sehr hochwertig und von der Rechenleistung mehr als auf der Höhe der Zeit. Gleichzeitig wurden sie mit einer Dockingstation und einer Tasche übergeben.

Vor Ort in Hofheim sollen die Notebooks nach der Installation der benötigten Software den Lehrkräften und Schülern schon bald zur Verfügung stehen. So werden die Geräte in den normalen Klassenzimmern als "mobiler IT-Saal" verwendet, um die aktuell erforderlichen Abstände zwischen den Schülern einhalten und dennoch den IT-Unterricht aufrechterhalten zu können. Doch auch für andere Bereiche sind die Geräte den Angaben zufolge bereits eingeplant: Verwendung finden sie beispielsweise in der aktuell entstehenden Lernbox. Hier wird ein spezieller Teamarbeitsraum für die höheren Jahrgangsstufen geschaffen, in dem die Realschüler eigenverantwortlich Lern- und Arbeitszeit verbringen und Ergebnisse präsentieren.

Ein Drittel der Realschüler

Freuen dürfte diese unvorhergesehene Spende sicher auch den Landkreis Haßberge, der als Sachaufwandsträger nun weniger für die IT-Ausstattung des neuen Raumes investieren muss. In Verbindung mit den 30 Laptops, die von der Staatsregierung zum Aufbau eines Leihgerätepools an den Schulen angeschafft wurden, kann an der Jacob-Curio-Realschule mittlerweile ein Drittel der Schüler mit mobilen Endgeräten versorgt werden. red