Realschülerin Paulina Köhn ist Landessiegerin bei "Jugend kreativ"

Groß war die Freude an der Realschule in Burgkunstadt, als eine junge Dame für einen sehr großen Erfolg ausgezeichnet wurde: Die Schülerin Paulina Köhn hat beim 50. internationalen Jugendwettbewerb "Jugend kreativ" der Volksbanken/Raiffeisenbanken den Landespreis erhalten. Mit ihrem Bild zum Motto "Glück ist ..." gewann die 13-jährige Realschülerin ein Erlebniswochenende auf dem Kaltenberger Ritterturnier im Juli 2021 sowie ein hochwertiges Künstlerset. Die Raiffeisenbank Obermain-Nord überreichte durch Bankvorstand Thomas Siebenaller der glücklichen Gewinnerin den Preis und ehrte sie mit der Landessiegerurkunde, unterschrieben von Vorstandsvorsitzendem und Präsident des Genossenschaftsverbands Bayern, Jürgen Gros, und von der Vorsitzenden der Landesjury, Professorin Anja Mohr von der Ludwig-Maximilians-Universität München.

"Mädchen haben ganz eigene Vorstellungen davon, wie man die Zeit zusammen verbringen kann. Glück ist Freundschaft, findet Paulina - und schmeckt nach Gurkenmaske", kommentierte die Landesjury-Vorsitzende Anja Mohr den Gewinnerbeitrag von Paulina Köhn. Damit sei das Thema laut Jury toll umgesetzt worden.

Eine künstlerische Plattform

Auch Bankvorstand Siebenaller freute sich über die hervorragende Leistung. Er gratulierte Paulina Köhn im Namen der drei Mitgliedsbanken des Genossenschafts-Kreisverbandes zu der Auszeichnung und wünschte ihr viel Erfolg für die nächste Wettbewerbsebene in Berlin.

Der Internationale Jugendwettbewerb "Jugend kreativ", dessen Landessieger jetzt ausgezeichnet wurden, war im Herbst 2019 bereits zum 50. Mal gestartet und sogar von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit einem Grußwort bedacht und unter die Schirmherrschaft von Schauspielerin Iris Berben gestellt worden. Ziel der traditionsreichen Initiative ist es, immer wieder Kinder und Jugendliche in ihrer Kreativität zu fördern und ihnen damit eine künstlerische Plattform für ihre Gedanken und Gefühle zu geben. Zudem werden mit diesem Wettbewerb die Schulen mit ihrem Bildungsauftrag in sehr hohem Maße unterstützt.

Mit jährlich mehr als 70 000 Beiträgen aus sieben europäischen Ländern zählt "Jugend kreativ" zu den größten Jugendwettbewerben weltweit. In diesem Jahr feiern die Volks- und Raiffeisenbanken das Jubiläum des internationalen Jugendwettbewerbs: Seit 1970 haben Teilnehmer über 90 Millionen Beiträge zu 50 spannenden Wettbewerbsthemen eingereicht. Prominente Schirmherren waren unter anderem der 14. Dalai Lama, Richard von Weizsäcker oder Cornelia Funke.

Rund 4500 Einsendungen

Paulina Köhn wurde aus rund 4500 Einsendungen auf Landesebene im Bereich Bildgestaltung zur fünften Landessiegerin in der Altersgruppe 3 (5. und 6. Klassen) gewählt. Der Titel ihres Bildes lautet "Glück ist Freundschaft". Dass die Ehrung und Preisübergabe wegen der Corona-Pandemie nicht in einem größeren feierlichen Rahmen stattfinden konnte, tat der Freude über den Erfolg der jungen Schülerin keinen Abbruch. Schulleiterin Monika Geiger zeigte sich begeistert davon, dass es mal eine Schülerin geschafft hat, einen solchen Preis nach Burgkunstadt in die Realschule zu holen. Sie lobte die Arbeit der Schülerin. rdi