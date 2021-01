Zum Thema "Anpassung an die Realität in Coronazeiten":

Die xte Hygieneplan-Anpassung ist gut und wichtig, aber wo bleibt der große Wurf im pädagogischen Bereich, die notgedrungene Anpassung an die Realität in den Klassenzimmern? Etwas mehr Mut bitte, liebes Kultusministerium!

Doch ja, es ist richtig und nötig, dass Schule so weit irgend möglich in Präsenz stattfindet, es ist ein Fortschritt, dass Wechselunterricht im täglichen Wechsel stattfinden kann. Man hat gelernt, dass die vorsichtigen Gehversuche im Sommer bei vielen Schülern zu ewigem Feriengefühl geführt haben. Wir halten uns also an Hygienepläne und tragen Masken - alles besser als Schulschließungen.

Aber wo bleibt der nächste Schritt? Wo bleibt die Reaktion auf die Erkenntnis, dass unsere Leistungsgesellschaft zwar offenbar Lernen ohne Noten nicht hinbekommt, aber ständiger Notendruck in der Ausnahmesituation nicht weiterhilft? Warum gibt es nicht schon längst eine Reduktion der Anzahl der Leistungsnachweise in Unter- und Mittelstufe, die Erlaubnis zu stark verkürzten Prüfungsformen? Wo bleibt das Eingeständnis, dass Stoff weniger als jemals zuvor zu schaffen sein wird?

Wir Lehrer tun unser Möglichstes, uns an den Vorgaben entlangzuhangeln und dennoch unseren Schülern gerecht zu werden. Wir lassen so viel weg wie möglich, fangen da an, wo wir am 13. März aufgehört haben, wir schreiben kürzere Schulaufgaben, stellen leichtere Aufgaben, passen den Punkteschlüssel an. Wir stellen aber auch fast jede Schulaufgabe doppelt, weil immer jemand fehlt, üben und korrigieren wie die Weltmeister, suchen Termine, schreiben Briefe an Eltern und Schüler und fühlen uns alleinegelassen.

Es wird Zeit, dass wir die Freiheit oder - von mir aus gerne - die Hilfestellung bekommen, uns der Notlage anzupassen und Schule neu zu denken! Gisela Fuchs, Weitramsdorf