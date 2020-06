Rauschgiftdelikte

Die Polizei zählt für den Landkreis 234 Fälle von Rauschgiftdelikten für das vergangene Jahr. Das sind um ein Viertel weniger, als im Jahr 2018. In knapp über der Hälfte der Verstöße, handelte es sich um Cannabis. Dies ist auch die Erfahrung der vergangenen Jahre. Bad Kissingen zählt 141 Fälle von Rauschgiftdelikten, was einem Rückgang von etwa 25 Prozent entspricht, nachdem die Zahlen in 2018 um 17 Prozent angestiegen waren. Auch 2017 schon war ein Anstieg zu erkennen. Außerdem stellte die Polizeiinspektion Bad Kissingen ein Rückgang bei den Drogenfahrten fest. 2018 waren es mit 79 Fahrten unter Drogeneinfluss erheblich mehr. Sie waren damit 2018 auf gleicher Höhe mit den Fahrten unter Alkoholeinfluss. 2019 fielen die Fälle der Drogenfahrten auf 39, und die Alkoholfahrten dominieren nun wieder die Fallzahlen.