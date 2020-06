Rauschgift in der Unterhose

Am Montagabend hatten Beamte der Verkehrspolizei Bayreuth bei der Kontrolle eines polnischen Kleintransporters, der mit zwei polnischen Staatsbürgern besetzt war, den richtigen Riecher. Während der Kontrolle bei Pegnitz (Kreis Bayreuth) nahmen die Beamten starken Marihuanageruch wahr. Bei der Durchsuchung des 39 Jahre alten Beifahrers wurde eine Tüte mit Marihuana in seiner Unterhose gefunden. Weiterhin stellten die Beamten einen Elektroschocker, der als Taschenlampe getarnt war, beim Beifahrer sicher. Diesen erwarten nun Anzeigen. Beim 41 Jahre alten Fahrer des Kleintransporters stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten fest, weshalb ein Drogentest durchgeführt wurde. Dieser war positiv auf THC. Den Mann erwartet eine Anzeige wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss. Des Weiteren untersagten ihm die Beamten die Weiterfahrt für die folgenden 24 Stunden. Der Beifahrer konnte die Fahrt ebenfalls nicht fortsetzen, da sich während der Kontrolle herausstellte, dass er noch ein einmonatiges Fahrverbot in Deutschland anzutreten hat. pol