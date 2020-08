Raucher erwischt und angezeigt

Jugendschutzkontrollen im Bereich von verschiedenen Spielplätzen im Stadtgebiet führten Beamte der Polizeiinspektion Bad Kissingen in Zusammenarbeit mit Mitarbeitern des Landratsamts Bad Kissingen am Donnerstag durch, meldet die Polizei in ihrem Pressebericht.

Eine Gruppe von Jugendlichen/jungen Erwachsenen im Alter von 13 bis 21 Jahren wurde auf dem Skaterplatz Sinnbergpromenade über die Sauberkeit auf dem Platz bzw. des Konsums von Alkohol und Tabakwaren aufgeklärt. Auffälligkeiten konnten hierbei erfreulicherweise keine festgestellt werden. Ein Jugendlicher im Alter von 16 Jahren konnte dabei beobachtet werden, wie er im Bereich des Skaterplatzes ein Päckchen Tabak wegwarf. Der Tabak wurde sichergestellt.

Eine 51-jährige Frau wurde auf dem Kinderspielplatz an der Sinnbergpromenade rauchend angetroffen und darüber belehrt, dass in diesem Bereich das Rauchen verboten ist. Entsprechende Hinweisschilder wollte sie nicht gesehen haben.

Auf dem Spielplatz in der Peter-Heil-Straße konnte ebenfalls eine erwachsene Person rauchend angetroffen werden. Zu einem späteren Zeitpunkt wurden drei weitere erwachsene Personen, ebenfalls auf diesem Spielplatz, sitzend angetroffen. Eine der Personen rauchte gerade eine Zigarette, die anderen hatten entsprechende Utensilien bei sich. Sie wurden darüber belehrt, dass in diesem Bereich das Rauchen verboten ist.

Neben den Erwachsenen befanden sich an der Tischgruppe noch Kinder im Alter von fünf Monaten bis zwölf Jahren. Gegen die betreffenden Personen werden nun Anzeigen nach dem Jugendschutzgesetz und Gesundheitsschutzgesetz ergehen. pol