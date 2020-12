Erlangen — Nach dem Raubüberfall auf einen Lebensmittelmarkt am 7. Dezember 2019 in Erlangen-Bruck gab es nun mehrere Urteile. Alle drei Angeklagten räumten noch vor der eigentlichen Verhandlung ein, dass sich die Tat wie von Staatsanwalt Christian Pottiez geschildert zugetragen habe.

Zwei der Täter, Stefan B.(18) und Christian H. (18) - Namen von der Redaktion geändert - waren vor dem Raub bei der Filiale beschäftigt. Ursprünglich war der Plan, das räumten die drei Männer ein, dass die beiden Beschäftigten gemeinsam am Abend des Verbrechens Dienst haben sollten. Der Marktleiter plante jedoch kurzfristig um. Den Plan durchführen wollten die drei jungen Männer aber trotzdem.

Rund 10 000 Euro erbeutet

So ging Philipp K. (22) - Name von der Redaktion geändert - mit einer Waffe um kurz nach 20 Uhr in die Filiale, bedrohte den Kassierer und forderte die Tageseinnahmen. Der zweite Täter, der auch zu dieser Zeit in der Filiale war, sollte laut Angaben der Angeklagten dafür Sorge tragen, dass die Situation nicht eskalierte. So konnte der bewaffnete Mann den Kassierer dazu bringen, dass der erst die Kasse, dann den Safe im Lagerraum der Filiale leerräumte. Insgesamt beläuft sich das erbeutete Geld auf rund 10 000 Euro.

Von dieser Beute fehlt bis heute jede Spur. Vermutlich, so die Vorsitzende Richterin Birgit Griem, sei das Geld für Handys oder neue Kleidung ausgegeben worden. Das floss ebenso negativ in die Bewertung des Falles ein wie die Vorstrafen, die die drei Täter zum Zeitpunkt der Tat bereits hatten. Ursprünglich war der Plan der drei, dass Stefan B. 2000 Euro für die Planung der Tat bekommen sollte. Den Restbetrag wollten Christian H. und Philipp K. unter sich aufteilen.

Doch es kam anders. Stefan B. ging bei dem Raub leer aus. Grund genug für ihn, die Tat zu gestehen und bei der Polizei über seine Komplizen auszupacken. Philipp K. legte erst am Tag der Gerichtsverhandlung ein Geständnis ab. Christian H.. gestand, kurz nachdem die Polizei bei ihm den Waffenkoffer mit der Schreckschusspistole gefunden und sichergestellt hatte.

"Das waren strategische Geständnisse", erklärte die Richterin. Und das sei auch ihr gutes Recht. Trotzdem hätte sich ein noch früheres Einlenken der Täter auch in der Strafbemessung widergespiegelt. So aber sei es ein schwieriger Fall.

Zugunsten der Beschuldigten sei zu bedenken, dass bei Christian H. und Philipp K. noch das Jugendstrafrecht anzuwenden sei. Das bestätigte auch der Sachverständige des Jugendamtes im Zeugenstand. Zudem hätten die Angeklagten durch ihre Zeit in Untersuchungshaft verstanden, dass es für sie so nicht weitergehen könne. "Das brauche ich echt nicht nochmal", zeigte sich Philipp K. einsichtig. Er war laut Gutachter zudem zum Zeitpunkt der Tat spiel- und drogensüchtig, weshalb er unbedingt in eine Klinik verlegt werden wollte. So lautete dann auch der Antrag des Staatsanwaltes.

Zur Bewährung

Unter dem Strich sind die Täter nochmal mit einem blauen Auge davongekommen. Denn sowohl Philipp K. als auch Stefan B. erhielten zwar Gefängnisstrafen, diese wurden jedoch zur Bewährung ausgesetzt. Bei Christian H. wurde wie gefordert die Unterbringung bei einer Einrichtung für erzieherische Maßnahmen angeordnet. Er wurde zu 3 Jahren und 6 Monaten Haft verurteilt. Wie die Vorsitzende Richterin betonte, wollte das Gericht den jungen Männern nochmals eine Chance geben, neu anfangen zu können.