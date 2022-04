Am Gründonnerstag verstummen nach altem Brauch die Glocken, um dann in der Osternacht wieder zu erwachen und jubelnd die Auferstehung des Herrn Jesu zu verkünden. Der Volksmund erzählt, dass an den Kartagen die Glocken Christi Tod betrauern, ihre Türme verlassen und nach Rom fliegen, um den Segen des Heiligen Vaters zu empfangen.

Aufruf zum Gebet

Während die Glocken schweigen, haben in katholischen Gegenden Oberfrankens die Ministranten ihre große Zeit. Nach altem Brauch ziehen sie durch den Ort, kündigen mit ihren Ratschen oder Klappern die Zeit zum Kirchgang und fordern dreimal täglich die Gläubigen auf, in der Geschäftigkeit des Alltags innezuhalten und zu beten: in der Früh um sechs Uhr zum "Englischen Gruß", den jeder katholische Christ beten muss, mittags um 12 Uhr und am Abend zum "Angelus", zum "Engel des Herrn". In Marktschorgast rufen die Ratschen von der Dachstube des Glockenturms zum Gottesdienst. Das Raschpeln war einst in Marktschorgast die Domäne der Ministranten. Doch zur Zeit gibt es nur den zehnjährigen Benedikt Kofer und seine 13-jährige Schwester Luisa. Seit vier Jahren drehen die noch amtierende Pfarrgemeinderatsvorsitzende Edeltraud Kuhbandner und ihre Stellvertreterin Monika Schaller die großen Geräte. Dabei führte beziehungsweise führt ihr Weg in die Dachstube über 75 Stufen. Zunächst über eine ausgetretene, enge rechtsherum gewendelte Steintreppe, dann die restlichen 22 über eine Stiege.

"Da lässt sich gleich Frühsport mit dem kirchlichen Dienst verbinden", schmunzelten die beiden und meinten weiter: "Wir werden nicht jünger und hoffen auf Nachwuchs bei den Ministranten". "Das Raschpeln macht Spaß", meinte Benedikt, der ein Frühaufsteher ist. Und Luisa spricht von einem außergewöhnlichen Erlebnis. Prei.