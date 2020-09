Das Rathaus kehrt ab Montag, 21. September, ein Stück mehr zur Normalität zurück: Die Stadtverwaltung hat künftig zu den gleichen Zeiten wie vor den Corona-bedingten Einschränkungen geöffnet. Damit ist das Rathaus wieder für den Besucherverkehr insgesamt offen. Ein spontaner Besuch im Rathaus ist also möglich, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Im eigenen Interesse empfiehlt allerdings die Stadtverwaltung den Rathausbesucherinnen und -besuchern, für die Bereiche Bürgerbüro unter Tel.: 0971/8070 sowie für das Standesamt unter Tel.: 0971/807 22 23 weiterhin einen Termin zu vereinbaren. Ein Spontanbesuch in diesen beiden Bereichen ist nur in Ausnahmefällen möglich. Das Betreten des Rathauses ist weiter nur mit Tragen eines Mund-Nasenschutzes möglich. Die allgemeinen Öffnungszeiten sind ab sofort: Montag von 8 bis 16 Uhr, Dienstag/Mittwoch von 8 bis 12 Uhr, Donnerstag von 8 bis 18 Uhr und Freitag von 7.30 bis 12.30 Uhr. sek