Als Maßnahme zur Eindämmung des Corona-Virus und zur Vermeidung von Kontakten ist das Rathaus in Wildflecken ab Montag, 21. Dezember, für den Parteiverkehr geschlossen. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, behördliche Angelegenheiten unter Tel.: 09745/915 10 während der regulären Bürozeiten (Montag bis Donnerstag von 8 bis 12 und 13 bis 16 Uhr, freitags von 8 bis 12 Uhr) oder per E-Mail an info@wildflecken abzuwickeln. In dringend notwendigen Fällen kann ein Termin vereinbart werden. Die Telefonnummern der Sachbearbeiter sind im Mitteilungsblatt oder auf der Homepage unter www.wildflecken.de zu finden. Dort ist auch das Bürgerservice-Portal abrufbar, auf dem diverse Behördengänge online abgewickelt werden können. Gelbe Wertstoffsäcke und schwarze Müllsäcke sind ab Montag, 21. Dezember, im Post-Shop in der Sonnenstraße erhältlich. In der Zeit von Montag, 28. Dezember, bis Sonntag, 3. Januar, ist das Rathaus nicht besetzt, heißt es in einer Pressemitteilung der Marktgemeinde. sek