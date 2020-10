Die Stadtverwaltung Weismain gibt bekannt, dass aufgrund der gestiegenen Corona-Zahlen das Rathaus Weismain ab sofort für den Besucherverkehr geschlossen ist.

Es ist weiterhin möglich, die Verwaltung telefonisch und per E-Mail zu erreichen. Die Stadt Weismain bittet die Bürger, die ein Anliegen haben, sich telefonisch mit dem zuständigen Sachbearbeiter in Verbindung zu setzen, gemeinsam kann abgewogen werden, ob ein persönliches Erscheinen mit Terminvereinbarung im Rathaus notwendig ist. Diese Regelung dient sowohl zur Sicherheit der Bürger als auch der Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Ausnahme: Einsichtnahme in die Unterlagen des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplans An der Heinrichshöhe ist zu den Öffnungszeiten Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr, Montag 14 bis 16 Uhr und Donnerstag 13 bis 17.30 Uhr möglich. red