Ratgeber für Pflege daheim

Bereits in der fünften Auflage informiert das Rote Kreuz mit der kostenlosen Broschüre "Pflege daheim - ein Ratgeber" pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige über häusliche Pflege und Betreuung. Auch die neue Auflage wurde im Rahmen einer landesweiten Aktion von den Pflegeexperten des Bayerischen Roten Kreuzes konzipiert und ist ab sofort kostenlos für alle interessierten Menschen im Landkreis Lichtenfels erhältlich. Die Broschüre erklärt die häusliche Pflege, erläutert Leistungen der Pflegeversicherung und hilft Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen bei wichtigen Fragestellungen rund um die ambulante Pflege und Betreuung. Interessierte erhalten sie im BRK-Zentrum in Lichtenfels (Henry-Dunant-Straße 6) oder auf Wunsch kostenlos per Post nach Hause geschickt. Sabine Rosenfeld steht auch gerne für persönliche oder telefonische Beratungsgespräche (09571/9590-15) rund um das Thema zur Verfügung. red