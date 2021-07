Der Paritätische Wohlfahrtsverband bietet eine Beratungszeit für Hörgeschädigte an. Nächster Termin ist am Montag, 2. August, von 14 bis 16.30 Uhr im Landratsamt, Lauterer Straße 60, 1. Stock, Raum 136. Dabei sind keine Hörtests und keine technischen Überprüfungen von Hörgeräten möglich. Anmeldung/Terminvereinbarung per Mail an isso@paritaet-bayern.de, Telefon 0921/990087336, Fax 0921/990087343, ist nötig. red