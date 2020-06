Rat und Hilfe bei Epilepsie

Die Epilepsieberatung Unterfranken bietet wieder Außensprechtage in Haßfurt an. Darauf weist der Schwerbehindertenbeauftragte des Landkreises Haßberge, Hans-Josef Hero, hin. Der nächste Sprechtag findet am Dienstag, 30. Juni, von 13 bis 18 Uhr in den Haßberg-Kliniken, Haus Haßfurt, Hofheimer Straße 69, im Ärztehaus 1 (hinter der Apotheke) statt. Es wird um eine Terminvereinbarung über die Epilepsieberatung Unterfranken gebeten unter der Rufnummer 0931/3931580 bei Diplom-Sozialpädagogin Henrike Staab oder per Mail an epilepsiebera-tung@juliusspital.de. Während des Außensprechtags ist die Epilepsieberatung zu erreichen unter 0151/12722497. Angeboten werden folgende Hilfen: Informationen über Krankheitsbild, Krankheitsverarbeitung und Notfallversorgung, Beratung bei persönlichen und familiären Problemen, Hilfestellung bei Berufswahl, Konflikten am Arbeitsplatz und der Integration ins Erwerbsleben sowie Unterstützung bei der Regelung von rechtlichen Angelegenheiten. red