Rat bei Stress und Streit im Homeschooling

"Die Schulen in Coburg werden jetzt schrittweise geöffnet, sind aber noch weit entfernt vom Normalbetrieb. Wir gehen deshalb bei den Familien weiterhin von einer sehr hohen Belastung aus", sagt Volker Seifarth von der DAK-Gesundheit Coburg. Die Krankenkasse hat gerade eine Forsa-Befragung "Homeschooling in Corona-Zeiten" veröffentlicht. Demnach fühlt sich in der Zeit der Schulschließungen fast jedes zweite Elternteil oft oder sehr oft gestresst, viele leiden sogar unter Schmerzen. Die DAK-Gesundheit Coburg bietet am 19. Juni eine Telefon-Hotline für Eltern. Zwischen 8 und 20 Uhr beantworten Ärzte und Psychologen persönliche Fragen und helfen, den Hintergrund von Stress und Streit während des Homeschoolings besser zu verstehen. Das spezielle Serviceangebot unter der kostenlosen Rufnummer 0800/ 1111 841 können Kunden aller Krankenkassen nutzen, heißt es in einer Mitteilung. red