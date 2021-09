Die Staatsbad Philharmonie Kissingen spielt am Samstag, 11. September, ein Konzert unter dem Titel "Wilfried Strehle präsentiert Raritäten der Salonmusik". Als Dirigent

und an der Viola ist Wilfried Strehle mit von der Partie. Das Konzert findet um 19:30 Uhr im Max-Littmann-Saal statt. Bei diesem Konzert der Staatsbad Philharmonie Kissingen (unser Foto) stehen die Raritäten der Salonmusik im Mittelpunkt. Wilfried Strehle wird seine Künstlerpersönlichkeit als Dirigent und Instrumentalsolist des Abends unter Beweis stellen. Im Programm stehen die Ouvertüre 1812 von Pjotr Iljitsch Tschaikowsky, die Welturaufführung für Salonorchester von "Symphonia Concertante" von Wolfgang Amadeus Mozart, "Kol Nidrei" von Max Bruch sowie "Nacht auf dem kahlen Berge" von Modest Petrowitsch Mussorgski. Tickets gibt es in der Tourist-Info Arkadenbau, unter Tel.: 0971/8048 444 und per E-Mail (kissingen-ticket@badkissingen.de). Online unter www.badkissingen.de/events gekaufte Karten können an der Tourist-Info abgeholt werden. Foto: Benjamin Kiesel