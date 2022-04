Der Name Pontius Pilatus ist den meisten Menschen bekannt. Dass auch seine Ehefrau mit einem Vers in der Bibel vorkommt, wohl weniger (Matthäus-Evangelium 29,19).

Vor der entscheidenden Verhandlungsrunde über die Verurteilung Jesu hat sie einen erschreckenden Traum. Sollte dieser Traum das Heilswerk Gottes im letzten Moment verhindern oder ist Pordicula Claudia Pilatus doch eine Heilige, wie in der griechisch-orthodoxen und äthiopischen Kirche? Darüber können sich die Besucher des Gottesdienstes am Samstag, 2. April, 17 Uhr, in der Spitalkirche eine Meinung bilden und abstimmen. Pfarrer Gerhard Bauer wird in der Reihe "Randfiguren der Passion" die Ehefrau des römischen Statthalters vorstellen. red