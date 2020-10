In einem Personenzug war Donnerstagnacht ein Schwarzfahrer unterwegs. Nachdem er vom Zugpersonal wiederholt aufgefordert wordenv war, sich auszuweisen und den Zug zu verlassen, reagierte der Mann äußerst aggressiv und beleidigend. Am Bahnhof Lichtenfels angekommen, flüchtete er aus dem Personenzug. Nach einer Nahbereichsfahndung konnte der amtsbekannte 29-Jährige kurz darauf vor dem Bahnhof vorläufig festgenommen werden. Der Mann stand vermutlich unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Auf dem Weg zur Polizeiinspektion Lichtenfels kam es zum Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten sowie Beleidigungen und Bedrohungen. Weiterhin konnte aufgeklärt werden, dass der Beschuldigte am Mittwochnachmittag in einem Elektromarkt in der Theodor-Heuss-Straße Waren im Gesamtwert von 600 Euro entwendet hatte. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Sachbeschädigung, Leistungserschleichung, Hausfriedensbruch, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung und Bedrohung.