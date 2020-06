Randalierer landet in Zelle

Am Dienstagnachmittag um 17.30 Uhr wurde der Polizei ein Randalierer in der Adolf-Kolping-Straße mitgeteilt. Als die Polizeistreife im Bereich der dortigen Grünanlage eintraf, traf sie auf einen amtsbekannten Kronacher, der erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Der Mann hatte zwei Parkbänke umgeworfen sowie einen Abfalleimer in den Fluss geschmissen. Da der Randalierer sichtlich betrunken war und sich verbal aggressiv zeigte, wurde er in Polizeigewahrsam genommen und in einer Haftzelle ausgenüchtert. pol