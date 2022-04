Die etwa drei Quadratmeter große Glasscheibe einer Waschstraße in der Alten Kissinger Straße haben unbekannte Täter eingeschlagen. Der Besitzer stellte den Schaden, den die Polizei auf rund 250 Euro schätzt, am Sonntagmorgen fest. Welchen Gegenstand die oder der Täter benutzte, ist für die Polizei laut Bericht noch ein Rätsel. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wendet sich an die Inspektion in Bad Kissingen, Tel.: 0971/71 490. pol