Am Sonntagmittag wurde der Polizei in Haßfurt mitgeteilt, dass sich mehrere randalierende Personen in der Hofheimer Johannisstraße im Bereich des "Mount Erwin" aufhalten. Eine Streife der Polizei aus Haßfurt traf auf drei Männer im Alter von 25 bis 38 Jahren und entdeckte eine beschädigte Sitzbank. Einer der Männer hielt ein Stück Holz der Sitzbank in seiner Hand und stritt mit einem weiteren Mann. Einen Alkoholtest verweigerte er. Den Platz säuberten die drei Männer danach. Ein Platzverweis wurde ausgesprochen. Der Verwaltungsgemeinschaft Hofheim entstand durch das Zerstören der Sitzbank ein Sachschaden von rund 100 Euro. Um aufzuklären,was vorgefallen ist, bittet die Polizei in Haßfurt im Zeugenhinweise (Ruf 09521/9270). Wer hat in der Zeit von 12.20 bis 12.50 Uhr Verdächtiges beobachtet?