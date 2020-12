Der erste Schnee ist gefallen und damit die Menschen im Gemeindegebiet gut und sicher unterwegs sind, räumen die Gemeindemitarbeiter die Fahrbahnen frei und streuen bei Glatteis. Die Gemeindestraßen sind dabei in verschiedene Dringlichkeitsstufen eingeteilt und werden entsprechend einer Prioritätenliste abgefahren. Der Zeitpunkt und die Häufigkeit der Reinigungsvorgänge richten sich nach Schnee- und Witterungslage. Für einen Streu- und Räumeinsatz werden je nach Wetterlage etwa acht bis zehn Stunden benötigt. Erschwerend kommt immer wieder hinzu, dass an der Fahrbahn abgestellte Fahrzeuge den Streu- und Räumdienst regelmäßig behindern. Die Gemeinde bittet deshalb beim Abstellen der Fahrzeuge darauf zu achten, dass der Winterdienst ungehindert tätig werden kann. Überhängende Äste, die in den Straßenraum wachsen, sind zu entfernen. red