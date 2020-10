Ein 27-Jähriger hat am Freitag in einem Lebensmittelgeschäft in der Bischofsheimer Straße gestohlen und ist danach geflüchtet. Der junge Mann entwendete im Geschäft zunächst mehrere Artikel und versteckte diese in seiner Kleidung. Als er deswegen von der Ladendetektivin festgehalten wurde, riss sich der Dieb los und schlug nach der Detektivin. Anschließend rannte er mit dem Diebesgut aus dem Laden. Als er kurz darauf von der Polizeistreife entdeckt wurde, flüchtete der junge Mann erneut zu Fuß durch mehrere Gärten. Schließlich konnte er in einer Seitenstraße gestellt und festgenommen werden. Das Diebesgut im Wert von knapp 40 Euro hatte er immer noch einstecken, hieß es weiter im Polizeibericht. Der 27-Jährige, der wohnungslos ist, wurde schließlich dem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete, teilt die Polizei Bad Brückenau am Montag mit. pol