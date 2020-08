"Räuber" unter sich

Die Jugendarbeit im Landkreis Erlangen-Höchstadt veranstaltete auch in diesem Jahr in den Sommerferien eine "Räuberübernachtung". Bei dem Angebot ausschließlich für Jungs sind die speziellen, geschlechtsspezifischen Bedürfnisse und Herausforderungen besonders im Blick. So konnten sich die Teilnehmer während der Tage bei Kampfspielen und anderen körperbetonten Aktivitäten ausleben.

Neben Bogenschießen und Axtwerfen gehörten aber ebenso eine Nachtwanderung mit Schatzsuche und natürlich das gemeinsame Lagerfeuer mit "Männergesprächen" dazu. Statt eines großen Gemeinschaftszeltes gab es diesmal zwar Einzelkojen und Teilnehmerbeschränkung, aber mit Mindestabstand und Mund-Nasen-Schutzmasken war die Kooperation aus der mobilen Streetwork Heroldsberg, der Streetwork Erlangen-Höchstadt sowie dem Jugendbüro Hemhofen wieder ein voller Erfolg. Jörg Thiergärtner