Die Stadtsteinacher Stadtmauer hat im Laufe der Jahrhunderte ein Bäuchlein angesetzt. Im Zuge der Sanierung und Stabilisierung soll diese Ausbuchtung jetzt aber nicht verschwinden, sondern konserviert werden. "Das ist mit Sicherheit der teuerste Bauch Stadtsteinachs", hat Reinald Kolb herausgefunden und muss inzwischen über die Wölbung der alten Mauer schmunzeln. Der ehemalige Schulleiter hatte sich zunächst über die Ausbuchtung gewundert und kritisch nachgefragt, denn er hatte noch niemals vorher eine solch verformte Mauer gesehen.

Interessanter Ortstermin

Bei einem Ortstermin mit Dagmar Luhde-Wolfram vom Ingenieurbüro Burges und Döhring und mit Bürgermeister Roland Wolfrum erfuhr der Stadtsteinacher, der sich sehr für die Heimatgeschichte interessiert, die Gründe für dieses Phänomen: Wurzeln. "Ziel der Instandsetzung ist die statische Sicherung und Stabilisierung der Wände unter Berücksichtigung denkmalpflegerischer Belange", erklärte Luhde-Wolfram. Es sei nie Ziel gewesen, die Mauer in ihren historischen Zustand zurückzuversetzen.

Bereits seit Frühling 2020 wird das Mauergefüge verpresst und vernadelt. Das Bauwerk soll so weit wie möglich erhalten bleiben, ein Austausch von Mauerwerk erfolgt nur partiell. Auch einige Neuverfugungen sind nötig. Außerdem wurden die Mauern entlang des Burggrabens und Bereiche entlang der Knollenstraße mit Nägeln vier bis sechs Meter tief im Erdreich verankert.

Vor allem in der Knollenstraße zeigt sich das Bäuchlein auch nach der Sanierung noch deutlich. "Wir haben die stark verformten Bereiche mittels Kernbohrungen geprüft", so Luhde-Wolfram. "Wenn wir den Bauch hätten beseitigen wollen, dann hätten wir die Mauer nahezu komplett abtragen und neu aufbauen müssen. Wir hätten abgraben und möglicherweise auch den Hang stabilisieren müssen", ergänzte Bürgermeister Roland Wolfrum.

Ein Millionenprojekt

Dies hätte den Kostenrahmen gesprengt. Aus der Mauersanierung wäre ein Millionenprojekt geworden. "Das wäre wirklich unverhältnismäßig gewesen", bat der Bürgermeister um Verständnis. So habe man sich schließlich in Absprache mit den Ingenieuren für eine Sanierung entschieden. Dass die Mauer ein kleines Bäuchlein angesetzt hat, nimmt man bewusst in Kauf.

"Es ist eigentlich nur eine kleine Schmonzette", amüsiert sich Reinald Kolb. "Den Grund finde ich aber so interessant, dass ich das Ergebnis meiner Recherchen auch allen anderen Stadtsteinachern und allen historisch Interessierten, die sich ebenfalls gewundert haben, mitteilen möchte", so Kolb.

Die Sanierung der Mauer dauert übrigens noch bis Ende des Jahres an. 2021 soll dann entlang des Weges ein Geländer montiert werden. Wenn die Corona-Pandemie es zulässt, kann der Abschluss möglicherweise mit einem kleinen Mauerfest oder einer Einweihung gefeiert werden, hofft der Stadtsteinacher Bürgermeister auf bessere Zeiten. Die Arbeiten führt die Firma SEB aus Apolda aus.