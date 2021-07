Der Marktgemeinderat aus Burkardroth trifft sich am Dienstag, 27. Juli, um 20 Uhr zur Sitzung in der Rhönfesthalle Stangenroth. Die Räte behandeln unter anderem das Förderprogramm zur Beschaffung von Luftreinigungsgeräten in Schulen und Kindertageseinrichtungen sowie verschiedene Bauanträge. Außerdem entscheidet das Ratsgremium über die Bauausführung "Oberer Weiher" Waldfenster. Nach aktueller Lage muss für die Teilnahme an der Sitzung kein Negativtest mehr vorgelegt werden. Es gilt jedoch nach wie vor die Maskenpflicht. sek