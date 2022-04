In der Gemeinde wird fleißig gebaut. Auch mehrere Radwege gehören dazu. Dem Neubau des Geh- und Radweges an der St 2290 Oberthulba-Hassenbach stimmte der Rat auf Grundlage der vorliegenden Planung des Ingenieurbüros Hossfeld und Fischer entsprechend der Kostenschätzung in Höhe von rund 675.000 Euro zu. Die Förderung erfolge nach dem Sonderbaulastprogramm und könnte 60 bis 70 Prozent betragen. Auch beim Geh- und Radweg Oberthulba-Wittershausen-Aura wurden weitere Hürden genommen. Aufgrund der Notwendigkeit der Verlegung der Trinkwasserleitung zwischen Aura und Wittershausen könne eine Realisierung dieses Bauabschnitts im Jahr 2022 nicht erfolgen, sei aber für 2023 geplant, ging aus dem Schreiben vom Staatlichen Bauamt Schweinfurt hervor. Geschäftsführerin Nicole Wehner erinnerte in diesem Zusammenhang daran, dass man aktuell an drei Radwegen mit drei verschiedenen Baulastträgern arbeite, nämlich dem Markt Oberthulba selbst, dem Kreis und dem Bund.

Der Marktgemeinderat nahm außerdem Kenntnis von der Aufstellung des Bebauungsplans "Prinzregentenpark" der Gemarkung Bad Kissingen und der gleichzeitigen Änderung des Flächennutzungsplans und erhob keine Einwände. Der Markt Oberthulba beschäftigt sich derzeit intensiv mit der zukünftigen baulichen Entwicklung im Ortskern von Wittershausen. Dabei spiele insbesondere die Perspektive der Grundstückseigentümer eine tragende Rolle, um gemeinsam eine zukunftsfähige Entwicklungsstrategie für den Ortskern zu gestalten. Diese treffen sich am 2. Mai um 19 Uhr in der Alten Schule in Wittershausen zu einer Gesprächsrunde.

Gleich acht Bauanträge waren zur Sitzung eingegangen, alle wurden einmütig entschieden, darunter auch ein Bauantrag zur Errichtung von zwei Containern zur Lagererweiterung in Frankenbrunn, Im Kirchter. Grünes Licht gab es auch für den Bauantrag zur temporären Entnahme von Boden für eine Dammschüttung im Zug der Verbreiterung der BAB A7 für den Ersatzbau der Talbrücke Oberthulba. Auch eine gewerbliche Leichtbauhalle in Reith auf einer Asphaltfläche, die schon jetzt Lagerzwecken dient, kann errichtet werden. hhr